4-я статья НАТО для Украины. Рада утвердила обращение к странам Альянса перед саммитом в Вильнюсе: к чему призывают депутаты 28 июня, 14:29 Флаги Украины и НАТО в феврале 2023 года в штаб-квартире Альянса (Фото:Пресс-служба НАТО)

В День Конституции 28 июня Верховная Рада приняла обращение к участникам саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11−12 июля 2023 года.

Принятие соответствующего проекта постановления № 9430 поддержали 279 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Как сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале и агентство Интерфакс-Украина, в этом обращении Верховная Рада призывает участников саммита НАТО:

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поддержать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, направленную на установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине для глобальной безопасности,



создать механизм кризисных консультаций с Украиной на основе принципов статьи 4 Вашингтонского договора для проведения консультаций в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности Украины или любого другого государства-члена НАТО.

для проведения консультаций в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности Украины или любого другого государства-члена НАТО. отметить существенные успехи Украины по фактическому достижению совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО;



взять на себя обязательства по предоставлению Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Украины в состав Альянса;

признать нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины к членству в НАТО.

Статья 4 учредительного договора НАТО предусматривает, что «стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон».

Эта статья не предусматривает прямого военного участия других стран НАТО, однако государства Альянса могут проконсультироваться и решить, как действовать дальше. Любая из стран НАТО может задействовать этот механизм консультаций, однако все решения принимаются консенсусом.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил в сегодняшнем обращении в Верховной Раде, что вступление Украины в НАТО станет мощным сигналом миру о способности Альянса оказать защиту

«Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей, победителей в полностью справедливой обороне», — сказал Зеленский на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По его словам, НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а украинские силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов НАТО.

«Чтобы это стало реальностью, необходимо, чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что уже даже внутренние силы в России «перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля».

«Сумасшествие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей слабости. И поэтому абсурдно оглядываться на такого неспособного руководителя такого неспособного государства», — сказал Зеленский.