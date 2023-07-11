Резников подписал меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16 11 июля, 18:24 NV

На саммите в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Он также поблагодарил Данию и Нидерланды, которые показали лидерство в этом процессе.

«Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе», — заявил Резников.

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В меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

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