Резников подписал меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16

11 июля, 18:24
Поделиться:
NV

NV

На саммите в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Он также поблагодарил Данию и Нидерланды, которые показали лидерство в этом процессе.

«Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе», — заявил Резников.

Видео дня

В меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

Новость дополняется

Редактор: Евгений Василенко
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X