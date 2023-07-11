Тренировки украинских пилотов на F-16 начнутся в августе в Румынии — Reuters 11 июля, 19:31 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнутся в августе и будут проходить в Румынии, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

В кулуарах саммита НАТО в Литве чиновники сообщили, что коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в августе в Дании, а учебный центр будет создан в Румынии.

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«Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по обучению пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов и, в конечном итоге, обеспечению поставок F-16 Украине в ее войне с Россией», — говорится в материале.

Инфографика: NV

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Помимо Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Инфографика: NV

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы во главе с Данией и Нидерландами.

США заявляли, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024.