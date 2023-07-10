Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО — Столтенберг 10 июля, 22:32 Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон (Фото:Jens Stoltenberg/Twitter)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В Twitter Cтолтенберг сообщил, что провел встречу с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, после которой турецкий лидер согласился поддержать вступление Швеции в Альянс.

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«Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее», — пишет генсек.

Инфографика: NV

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Ранее не поддержали его только Турция и Венгрия.



Анкара тормозила одобрение вступления, в частности, из-за вопроса курдских сообществ, представители которых проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, но Анкара продолжала блокировать заявку Швеции.