Украина и Франция подписали соглашение на саммите НАТО в Вильнюсе — Резников 11 июля, 17:11 Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что на саммите НАТО в литовском Вильнюсе Украина и Франция планируют подписать меморандум.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Во время общения с журналистами Резников сообщил, что во время встречи со своим французским коллегой подпишет соглашение о подготовке летчиков на истребителях F-16.

Видео дня

Он также подчеркнул, что главная цель Украины на саммите — членство в Альянсе.

Дополнено 17:55 Резников в Twitter cообщил, что вместе с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню подписал соглашение.

Соглашение предусматривает следующие пункты:

военная помощь Украине увеличится на 170 млн евро;

будет упрощен процесс закупки и поставки оружия Украине;

создается база для совместного производства запасных частей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Инфографика: NV

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.