На саммите НАТО готовят совместную декларацию по обязательствам стран касательно Украины — Financial Times 10 июля, 11:18 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Лидеры НАТО понимают, что если президент Украины Владимир Зеленский уедет из саммита в Вильнюсе с пустыми руками, это будет сигнал, поэтому у них есть план: формализация обязательств по безопасности для Украины, сообщает Financial Times.

«НАТО старается подчеркнуть, что предлагаемые гарантии безопасности полностью отделены от вопроса о членстве в альянсе, чтобы защитить различие Статьи 5. Но на самом деле их обычно рассматривают как ступеньку к вступлению», — сказано в сообщении.

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В статье говорится, что это происходит в том числе и потому, что основные страны, которые должны их предоставить — так называемая «четверка» США, Великобритания, Франция и Германия — это четыре из пяти крупнейших военных держав НАТО.

Хотя официальные обещания еще не согласованы или не заявлены публично, официальные лица, участвующие в обсуждении, сообщили FT, что они будут сосредоточены на кодификации существующих военных поставок и четком обещании, что они будут продолжаться.

Кроме того, будут даны гарантии по обучению украинских войск, обмену разведданными и помощи в реформировании оборонной политики.

По данным журналистов, вероятно, будет также принята многосторонняя декларация, в которой страны возьмут на себя индивидуальные обязательства.

«Единственная задача здесь [в Вильнюсе], и с ней согласны все союзники, заключается в том, что 15 лет назад мы оставили на карте серые зоны, которыми воспользовался Путин, и теперь нам нужно сделать так, чтобы серых зон больше не было», — сказал один высокопоставленный дипломат НАТО.

Издание пишет, что обновление формулировок по Украине, согласованных на саммите в Бухаресте, является самой сложной задачей НАТО на этой неделе. Хотя никто из членов альянса не считает, что Киев может вступить в альянс, находясь в состоянии войны, дискуссии о том, следует ли повышать статус Украины и как это донести, являются интенсивными и эмоциональными.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.