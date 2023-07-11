Французские ракеты SCALP уже прибыли в Украину — Reuters
Украинский бомбардировщик Су-24 с двумя британскими крылатыми ракетами Storm Shadow под крыльями, июнь 2023 года (Фото:Ukrainian Military Center)
Часть ракет большой дальности SCALP, которые Франция обещает передать Киеву, уже прибыли в Украину, сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с вопросом.
По его данным, часть ракет SCALP уже доставлены в Украину.
Также другой французский дипломатический источник сообщил, что всего Франция планирует передать Украине 50 ракет этого типа.
11 июля президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна передаст Украине ракеты большой дальности. СМИ сообщили, что речь идет о SCALP.
SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.