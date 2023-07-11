Французские ракеты SCALP уже прибыли в Украину — Reuters 11 июля, 15:32 Украинский бомбардировщик Су-24 с двумя британскими крылатыми ракетами Storm Shadow под крыльями, июнь 2023 года (Фото:Ukrainian Military Center)

Часть ракет большой дальности SCALP, которые Франция обещает передать Киеву, уже прибыли в Украину, сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с вопросом.

По его данным, часть ракет SCALP уже доставлены в Украину.

Также другой французский дипломатический источник сообщил, что всего Франция планирует передать Украине 50 ракет этого типа.

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11 июля президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна передаст Украине ракеты большой дальности. СМИ сообщили, что речь идет о SCALP.

SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.