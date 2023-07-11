Вступление Швеции в НАТО. После решения Турции для Венгрии ратификация «технический вопрос» — Сийярто 11 июля, 10:51 Петер Сийярто (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО. Ратификация правительством заявки остается «чисто техническим вопросом».

Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал во вторник, 11 июля, сообщает Bloomberg.

Такое заявление он сделал после того, как разблокировать вступление Стокгольма в Североатлантический альянс согласилась Турция. 10 июля об этом по итогам встречи договорились президент Реджеп Тайип Эрдоган, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По данным CNN Türk, Анкара начнет ратификацию вступления Швеции в НАТО в конце следующей недели.

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.



Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.



Турция отказывалась разблокировать членство, в частности, из-за вопроса курдских сообществ, представители которых проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, но Анкара продолжала блокировать заявку Швеции.

