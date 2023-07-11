«Получили холодный душ из Вашингтона». Чалый раскритиковал Зеленского из-за «геополитического Хаймарса», который не сработал 11 июля, 21:00 NV Премиум Президент Владимир Зеленский в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломат Валерий Чалый считает, что Украина должна готовиться к членству в НАТО, а не эмоционально давить на партнеров для принятия соответствующего решения на саммите в Вильнюсе. Об этом он рассказал в эфире Radio NV

«Нам придется (хочешь — не хочешь) не психовать, извините, эмоциями закидать всех, а делать домашнюю работы и снимать их любые опасения, возможно, вдохновлять их более смелыми политическими решениями. На это у нас еще будет год. Я считаю, что у нас это окно возможностей не закрылось, оно есть и его надо использовать», — отметил Чалый.

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Он также назвал «непрофессиональным подходом» поведение президента Владимира Зеленского, который за несколько часов до саммита резко раскритиковал страны НАТО, обсуждающие формулировки без Украины:

«Дипломатическая история — борьба за результат — это нормально, всегда так происходит. Другое дело, это мое личное мнение, что маневр для президента всегда должен оставаться. То есть не может быть президент страны наиболее радикальным в плане общения с союзниками, чем все остальные структуры. Возможно, это такой стиль, что президент с самолета дискутирует с американцами о правильности решения, а взамен мы получили холодный душ из Вашингтона».

По его мнению, коммуникация с партнерами представителей Украины должна была бы быть другой:

«Не должен президент любого государства подставляться под риск получить минусовый результат. <...> Если есть надежда, что серьезный геополитический „Хаймарс“ сработает, можно на это идти. Но в очень исключительных случаях. Это точно был не тот случай».

В этом случае коммуникацию должен был вести, считает дипломат, главный человек по внешней политике:

«Основной советник по внешней политике президента должен быть, что называется, bad guy (плохим парнем — англ.), а президент должен быть good guy (хорошим парнем — англ.). И это классика. Окно возможностей для президента надо было оставлять. Он еще не долетел в Вильнюс, а уже получил негативный сигнал в самолете от Вашингтона».