«Привезем важные инструменты защиты». Зеленский рассказал о планах на второй день саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, 21:40 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 12 июля, продолжит работу на саммите НАТО в литовском Вильнюсе. Украинский лидер запланировал ряд встреч с западными партнерами.

«Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона — первый приоритет», — сообщил он в Telegram.

Зеленский поблагодарил партнеров за готовность делать новые шаги. У президента запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами

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«Больше оружия для наших воинов больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты», — пишет он.

Зеленский добавил, что на среду запланировано первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.