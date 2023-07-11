Опубликован финальный текст коммюнике саммита НАТО по Украине 11 июля, 18:45 В НАТО заявили, что помнят об обязательствах 2008 года относительно того, что Украина станет членом НАТО (Фото:Посольство США в Киеве/Facebook)

Во вторник, 11 июля, страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине на саммите в Вильнюсе. В НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Текст опубликован на сайте НАТО.



В НАТО заявили, что помнят об обязательствах 2008 года относительно того, что Украина станет членом НАТО.

Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции уже не требует Плана действий по членству.

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Страны-члены НАТО отметили, что Украина становится совместимой и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути к реформам.

«Согласно Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной 1997 года и Дополнения 2009 года, союзники будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины по оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности», — говорится в коммюнике.



В коммюнике добавили, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Кроме того, в документе отмечается, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на ее пути к будущему членству.

«Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены»,— отметили в коммюнике.

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В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.