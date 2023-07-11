Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО 11 июля, 16:17 Владимир Зеленский в Вильнюсе (Фото:ЛРТ)

Во вторник, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. По данным издания LRT, он прилетел польским государственным самолетом.

Самолет Зеленского взлетел в польском Жешуве и прилетел в Вильнюс около 15:45.

Вместе с президентом в Вильнюс прилетела первая леди Украины Елена Зеленская.

11 июля Зеленский заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

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Ранее Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

Однако 10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать Украине

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. По его словам, на инаугурационном саммите Украине предложат план вступления. В Белом доме также заявили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет на:

оборонные пакеты для Украины, однако « не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

не только обещания, но и понятные сроки выполнения»; обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.