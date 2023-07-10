В НАТО договорились, что Украина в будущем присоединится к Альянсу без ПДЧ — Дмитрий Кулеба 10 июля, 12:34 Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 10 июля.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», — написал он в Twitter.



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Кулеба добавил, что сейчас «лучший момент» для того, чтобы прояснить, на какой стадии находится приглашение для Украины стать членом военно-политического союза.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В ходе саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны заявили, что Украина станет членом Альянса, не установив конкретных сроков. ПДЧ Киев так и не получил.



Саммит НАТО в Вильнюсе: чего еще ждет Украина

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.