«Все все понимают». Зеленский сообщил об активных переговорах за кулисами накануне саммита НАТО 10 июля, 21:19 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 10 июля, рассказал о подготовке Украины к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля.

Глава государства отметил, что саммит может стать «именно таким, как нужно и нашей стране, и всему Альянсу, и глобальной безопасности». Он сказал, что сейчас Украина ведет максимально активную непубличную работу, значение которой «не меньше, чем любой публичной работы».



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«Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас — сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас. Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной относительно нашей интеграции. Большинство Североатлантического союза — четко „за“ нас», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сейчас украинская граница и позиции защитников Украины — «та черта, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, которая… всегда пыталась подчинить народы Европы», а безопасностная реальность на восточном фланге НАТО зависит от Украины, которая де-факто уже является членом Альянса.

«Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт — Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого — работа всей команды Украины — будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней», — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

На саммите в Вильнюсе 11−12 июля Украина рассчитывает получить четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что сигнал будет, но без формального приглашения Киева в Альянс.

Власти Украины ранее говорили, что не рассчитывают на мгновенное вступление, но хотят получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение.

10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страны НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. По словам Столтенберга, консультации по этому поводу еще продолжаются.

По данным Bild, решение о вступлении Украины в НАТО тормозят Германия и США.