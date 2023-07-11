«Нет сроков вступления». СМИ получили проект декларации саммита НАТО по Украине 11 июля, 16:04 Флаг Украины и эмблема НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В проекте декларации саммита НАТО в Вильнюсе, который начался во вторник, 11 июля, нет четких сроков вступления Украины в НАТО, утверждает издание Der Spiegel.

По информации Spiegel, страны НАТО во время подготовки ко встрече не смогли согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Журналисты заявили, что получили «ключевой абзац» проекта документа. Spiegel уточняет, что этот текст — основа для переговоров, и не исключено, что в него могут внести изменения.



Видео дня

В текущей версии проекта декларации сказано, что «будущее Украины в НАТО», но без конкретных сроков. Также там уточняется, что Украину могут пригласить присоединиться к Альянсу в случае, если члены НАТО согласятся, что все условия для этого соблюдены. Речь, в частности, о реформах в области демократии и оперативной совместимости с НАТО.

«Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены», — сказано, по информации Spiegel, в конце «ключевого абзаца» документа.

Президент Владимир Зеленский ранее раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский лично прибудет на саммит 11 июля.

Украина рассчитывает получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

Согласно сообщениям мировых СМИ и заявлениям Йенса Столтенберга, на саммите НАТО по Украине могут согласовать такие шаги:

совместная декларация стран НАТО, в частности « большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО ( речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики и т. д. );

большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики ); «программа практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО;

решение о создании Совета Украина — НАТО — «платформы для проведения консультаций и принятия решений»;

официальная отмена ПДЧ для Украины на пути в НАТО — наиболее спорный вопрос о формулировке перспективы членства Киева.