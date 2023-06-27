В МИД назвали главное решение, которое Украина ждет от саммита НАТО в Вильнюсе 27 июня, 12:39 В МИД хотят четкого алгоритма вступления Украины в НАТО (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе решительного шага к определению четкого алгоритма вступления Украины в Альянс.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис на конференции Украина и НАТО накануне вильнюсского саммита, пишет Европейская правда.

«Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, к четкому алгоритму, который покажет, как и когда это произойдет», — пояснил он.

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Дипломат отметил, что будет разочарованием, если вильнюсский саммит повторит встречу в Бухаресте в 2008 году.

Перебийнис добавил, что осознание необратимого вступления Украины в НАТО может стать фактором деэскалации, так как в конце концов Россия потеряет формальный повод для войны.

«Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, надо отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО — это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж», — резюмировал дипломат.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.