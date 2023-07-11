Президент Чехии заявил, что «окно возможностей» для поддержки контрнаступления Украины может закрыться до 2023 года 11 июля, 15:00 Петр Павел (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Чехии, бывший старший генерал НАТО Петр Павел считает, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса «более-менее» закроется до конца этого года. Он связывает это с предстоящими выборами президента в США и других странах-союзницах Украины.

Об этом он сказал 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает The New York Times.



«Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет основой для переговоров», — заявил Павел.

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Заявления чешского президента отличаются риторикой от слов других лидеров на саммите НАТО в Вильнюсе, которые говорят о постоянной преданности Украине и поддержке, в том числе военной, «столько, сколько потребуется».

Это уже не первое подобное заявление чешского президента. Ранее он говорил, что Украина имеет только одну попытку на успешное контрнаступление, потому что на большее не хватит ресурсов. Но потом он уточнил свое заявление, сказав, что речь шла только о 2023 году.