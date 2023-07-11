После критики Зеленского. Байден заявил, что лидеры НАТО «согласовали формулировки» относительно будущего членства Украины в Альянсе 11 июля, 14:39 Джо Байден в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

11 июля президент США Джо Байден заявил, что согласился с предложенной формулировкой будущей способности Украины присоединиться к НАТО.

«Мы согласны с формулировкой, которую мы предложили — и вы предложили относительно будущей возможности Украины присоединиться к НАТО. Мы стремимся к продолжительному объединенному НАТО», — сказал Байден во время короткого выступления вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает CNN.

Видео дня

Канал отмечает, что комментарий Байдена появился почти сразу после критического заявления президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе и ценит союзников, общую безопасность и «открытый разговор».

«Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — заявил он.

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите Альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне.

11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.