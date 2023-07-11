После критики Зеленского. Байден заявил, что лидеры НАТО «согласовали формулировки» относительно будущего членства Украины в Альянсе

11 июля, 14:39
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Джо Байден в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

11 июля президент США Джо Байден заявил, что согласился с предложенной формулировкой будущей способности Украины присоединиться к НАТО.

«Мы согласны с формулировкой, которую мы предложили — и вы предложили относительно будущей возможности Украины присоединиться к НАТО. Мы стремимся к продолжительному объединенному НАТО», — сказал Байден во время короткого выступления вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает CNN.

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Канал отмечает, что комментарий Байдена появился почти сразу после критического заявления президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе и ценит союзников, общую безопасность и «открытый разговор».

«Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — заявил он.

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите Альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне.

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11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Джо Байден Вступление в НАТО Владимир Зеленский Украина-НАТО

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