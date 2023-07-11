Дуда готов отправить в Украину польских миротворцев в случае прекращения огня 11 июля, 14:02 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что может разместить своих военных в Украине, если будет принято решение о переговорах и проведении «миротворческой операции».

Об этом он заявил в интервью Bild, Welt и Politico.

По словам Дуды, возможность отправки польских военных в Украину будет зависеть от договоренностей.

«Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и примут решение о „миротворческой операции“, в которой западные солдаты, например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня, Польша примет участие», — сказал он.

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Также президент Польши говорит, что как член НАТО поддержит и выполнит такое решение, если его примет Альянс.

В начале полномасштабного вторжения России, в марте 2022 года, вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта также предложил вариант миротворческой миссии Альянса в Украине.

Однако страны НАТО не поддержали это предложение. Президент Владимир Зеленский также скептически к нему отнесся.