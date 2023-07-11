Зеленский сегодня прибудет в Вильнюс и примет участие в ужине — генсек НАТО 11 июля, 11:46 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит НАТО во вторник, 11 июля, и присоединится к торжественному ужину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита.

Он сказал, что также будет рад приветствовать Зеленского на инаугурационной встрече Совета Украина — НАТО завтра, 12 июля. По словам Столтенберга, союзники пошлют «сильный позитивный сигнал» и подтвердят: Украина станет членом Альянса.

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«Речь идет как о пути к членству, так и о самой неотложной задаче — военной поддержке. Потому что, пока мы не обеспечим победу Украины в этой войне, если мы не обеспечим победу Украины как суверенной независимой нации, вопрос членства не будет обсуждаться», — подчеркнул генсек.

Ранее в Белом доме заявили, что в среду Зеленский встретится на полях саммита в столице Литвы с президентом США Джо Байденом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк это подтвердил, рассказав, что, кроме членства Киева в НАТО, они обсудят, в частности, ускорение поставок оружия.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. По его словам, на инаугурационном саммите Украины предложат план вступления. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.