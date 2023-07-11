«Мощное решение». На саммите в Вильнюсе будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО — Столтенберг 11 июля, 10:14 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что участники саммита НАТО в Вильнюсе примут «мощное решение» по Украине и подтвердят, что она станет членом НАТО.

Об этом он заявил во время форума, который проходит одновременно с саммитом в Вильнюсе.

«Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники (саммита — ред.) подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Мы имеем многолетнюю программу перехода Украины на стандарты НАТО», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что на встрече в среду, 12 июля, участники обсудят принятие соответствующих решений.

«Украина прошла долгий путь с тех пор, как мы приняли это решение в 2008 году, когда приняли план действий по членству, Украина стала ближе к НАТО», — подчеркнул генсек НАТО.

Он также отметил важность решений, принятых Альянсом, в частности предоставление «четкого понимания», что Украина станет членом НАТО, отмена ПДЧ, усиление Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО и основания Совета Украина-НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет Украина

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также заявили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет оборонные пакеты для Украины и обсуждение гарантий безопасности, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.



По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.