59-й день войны — главное. Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе крупнейшей катастрофой века, ВСУ успешно отбивает наступление РФ на востоке 23 апреля, 10:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный спрыгивает с уничтоженного российского танка в поселке Малая Рогань, Харьковская область (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Суббота, 23 апреля — 59-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

10:25 В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с 24 февраля по 23 апреля

личного состава — около 21600 человек ликвидировано,

танков — 854 ед,

боевых бронированных машин — 2205 ед,

артиллерийских систем — 403 ед,

РСЗО — 143 ед,

средства ПВО — 69 ед,

самолетов — 177 ед,

вертолетов — 154 ед,

автомобильной техники — 1543 ед,

корабли/катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 182.

Специальная техника — 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

09:21 В результате обстрелов РФ в Попасной погибли два человека, ряд населенных пунктов Луганской области остался без воды

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12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля.



08:55 Под Изюм перебросили подразделения 64-й омбр РФ, которая совершала военные преступления в Буче

Генштаб ВСУ опубликовал сводку от 23 апреля.

07:39 Шмыгаль про Мариуполь: Возможно, крупнейшая катастрофа века

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в осажденном Россией Мариуполе, возможно, самой страшной катастрофой века.



06:14 ВСУ за сутки уничтожили 38 оккупантов и 9 единиц техники захватчиков на юге



Общее количество потерь врага в сутки на юге Украины составляет 38 захватчиков и 9 единиц техники.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование Юг. Отмечается, что подразделениями и силами украинской авиации за сутки нанесено поражение 19 целям противника.

05:23 Пентагон запрашивает у промышленности США информацию об оружии, готовом для Украины

Как сообщает правительственный сайт, Пентагон ищет новые возможности для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить дополнительные мощности для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину.

04:22 Генсек ООН отправится в Украину для встречи с Зеленским 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе отправится в Украину, где, как ожидается, 28 апреля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Организации объединенных наций.

Отмечается, что Гутерриш также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

04:18 Украинские защитники на Донбассе за сутки уничтожили более 50 единиц техники оккупантов

Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за последние сутки на Донбассе было уничтожено более 50 единиц техники российских оккупантов

Всего за сутки было отбить восемь атак вражеских сил.

За сутки украинские военные уничтожили:

9 танков

3 артиллерийские системы

18 единиц бронированной техники

одну боевую бронированную машину

13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик

03:35 ЕС готовит шестой пакет санкций против России на следующей неделе — Politico

ЕС разрабатывает планы шестого пакета санкций против России, которые, как ожидается, будут введены в начале следующей недели, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По информации издания, новый пакет должен включать частичную форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество банков РФ с исключением их из международной платежной системы SWIFT.

02:42 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил уверенность в том, что в Мариуполе будет проведено контрнаступление украинской армии

«Контраступление будет 101%, я уверен. Вопрос — когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно он предотвращает сейчас четыре новых Мариуполя или два», — заявил Арестович.

02:09 Зеленский сообщил, что военные уже разминировали почти 200 населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже разминировали 184 населенных пунктов, которые освободили от российских оккупантов.

«Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то по состоянию на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень много. Но темп, я считаю, неплохой», — заявил президент.

01:26 В британской разведке считают, что последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу де-факто являются признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину идет не по плану

В Twitter Министерства обороны Великобритании упоминают недавние слова Шойгу о том, что страна-агрессор «внедряет новые способы ведения боевых действий».

«Хотя это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, нужно время, чтобы поменять тактику, методы и процедуры, а затем внедрить для повышения оперативного эффекта — особенно в том, что касается сухопутной маневренной войны. Таким образом, в промежуточный период, скорее всего, [Россия] продолжит полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления…», — сказано в сообщении ведомства.



00:58 ВСУ уничтожили командный пункт России под Херсоном

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Херсонской области.

«Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», — отметил Арестович.

00:41 В Минобороны РФ заявили о гибели одного военного с крейсера Москва, 27 — «пропали без вести»

Министерство обороны российских оккупантов заявило, что в результате крушения крейсера Москва погиб один военный, при этом 27 числятся «пропавшими без вести».

В российском ведомстве сообщили, что удалось спасти 396 членов экипажа.

00:23 Блогер и журналист Денис Казанский со ссылкой на данные разведки сообщил, что Российская Федерация готовит провокации на территории собственного государства, чтобы затем в совершенном обвинить Украину

В эфире Радио НВ он отметил, что провокации возможны на территории Белгородской, Курской и Брянской областей России.

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