Из-за возможной деятельности ДРГ. Во Львовской области восстановили комендантский час в Пасхальную ночь 23 апреля, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Традиционные паски испекли для украинских военных в Крымской пекарне во Львове (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Во Львовской области комендантский час в ночь на Пасху с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля будет восстановлен.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Такое решение было принято в соответствии с новыми разведданными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории.



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Отмечается, что в дальнейшем ежедневно комендантский час во Львовской области продлится с 23:00 до 05:00.

«Церковное руководство области солидарно с этим решением. Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы. К сожалению, у врага нет такого понятия, как большой религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций. Время такое, что лучше праздновать в узком семейном кругу. В гости — после победы. Будьте бдительны. Верим в наши ВСУ», — отметил Козицкий.

Ранее начальник Львовской военной администрации Максим Козицкий подписал приказ об отмене комендантского часа в Пасхальную ночь.

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