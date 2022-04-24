Оккупанты взяли в плен членов ОБСЕ в Донецке и Луганске 24 апреля, 03:39 Цей матеріал також доступний українською Организация выражает глубокую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Россияне взяли в плен ряд членов СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

Об этом пишет Reuters, получивший ответ на запрос.

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Отмечается, что Организация выражает глубокую обеспокоенность и «использует все доступные каналы для содействия увольнению своих сотрудников».

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«Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ», — сказала заместитель посла Британии в базирующемся в Вене ОБСЕ Дейдра Браун.

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