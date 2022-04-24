Оккупанты взяли в плен членов ОБСЕ в Донецке и Луганске

24 апреля, 03:39
Цей матеріал також доступний українською
Организация выражает глубокую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Организация выражает глубокую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Поддержи НВ

Россияне взяли в плен ряд членов СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

Об этом пишет Reuters, получивший ответ на запрос.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Отмечается, что Организация выражает глубокую обеспокоенность и «использует все доступные каналы для содействия увольнению своих сотрудников».

Видео дня
Читайте также:
В ОБСЕ представили первый международный доклад о военных преступлениях РФ в Украине

«Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ», — сказала заместитель посла Британии в базирующемся в Вене ОБСЕ Дейдра Браун.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецк Луганск ОБСЕ Оккупант Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X