Оккупанты взяли в плен членов ОБСЕ в Донецке и Луганске
Организация выражает глубокую обеспокоенность (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)
Россияне взяли в плен ряд членов СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.
Об этом пишет Reuters, получивший ответ на запрос.
Война России против Украины — главные события 23 апреля
Отмечается, что Организация выражает глубокую обеспокоенность и «использует все доступные каналы для содействия увольнению своих сотрудников».
«Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ», — сказала заместитель посла Британии в базирующемся в Вене ОБСЕ Дейдра Браун.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.