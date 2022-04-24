Южноукраинскую АЭС переименовали в Пивденноукраинскую, на очереди — город — языковой омбудсмен 24 апреля, 06:24 Цей матеріал також доступний українською Южноукраинская АЭС (Фото:uk.wikipedia.org/)

Южноукраинскую АЭС переименовали в Пивденноукраинскую. Вскоре может быть переименован и город Южноукраинск.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.



«На один русскоязычный гибрид меньше. После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Пивденноукраинской», — сказал он.

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Также он намекнул на возможное переименование и города Южноукраинска.

«Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь», — добавил омбудсмен.

Он напомнил, что решение о переименовании принимает община.

«Инициатива о переименовании, в первую очередь, должна исходить от общин. Уверен, местные власти, став на путь деколонизации, должны пересмотреть все названия, которые остались Украине в наследство от советского союза и носят русскоязычный характер», — сказал Кремень.

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