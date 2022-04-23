Три человека погибли сегодня в Харьковской области в результате вражеских обстрелов

23 апреля, 19:05
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты снова обстреляли Харьковщину (Фото:Суспільне.Харків)

Оккупанты снова обстреляли Харьковщину (Фото:Суспільне.Харків)

Поддержи НВ

В результате обстрелов в Чугуевском и Дергачевском районах Харьковской области погибли три человека, семь человек ранены.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать улицы и жилые дома Харькова — по предварительной информации, шесть человек ранены.

Видео дня

В последнее время в Харьковской области усилились обстрелы на фоне активизации российского наступления на востоке Украины. За последние сутки оккупанты совершили 56 обстрелов по территории области, есть погибшие.

В то же время за последние сутки ВСУ провели успешную контрнаступательную операцию, освободили три населенных пункта на севере Харьковской области и закрепились на позициях.

Читайте также:
В Харьковской области нашли тела замученных и сожженных оккупантами мирных жителей
Редактор: София Лазарова

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X