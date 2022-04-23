Три человека погибли сегодня в Харьковской области в результате вражеских обстрелов 23 апреля, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты снова обстреляли Харьковщину (Фото:Суспільне.Харків)

В результате обстрелов в Чугуевском и Дергачевском районах Харьковской области погибли три человека, семь человек ранены.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать улицы и жилые дома Харькова — по предварительной информации, шесть человек ранены.

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В последнее время в Харьковской области усилились обстрелы на фоне активизации российского наступления на востоке Украины. За последние сутки оккупанты совершили 56 обстрелов по территории области, есть погибшие.

В то же время за последние сутки ВСУ провели успешную контрнаступательную операцию, освободили три населенных пункта на севере Харьковской области и закрепились на позициях.