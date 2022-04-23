Бельгия передаст Украине современные артсистемы и противотанковые комплексы — СМИ 23 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный с британским ПТРК Javelin (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Правительство Бельгии приняло решение предоставить Украине дополнительное новейшее вооружение для защиты от российского вторжения, которое может включать противотанковые и артиллерийские системы, пишет VRT.

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Ключевые министры федерального правительства приняли решение о доставке новой партии вооружения, чтобы помочь Украине остановить российское вторжение. Новая поставка будет включать противотанковое оружие и, вероятно, тяжелую артиллерию, пишет издание.

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Как отмечается, противотанковые комплексы должны поступить от оборонной промышленности, потому что у армии нет необходимых запасов такого оружия. Это значит, что перед доставкой в Украину эти комплексы должны быть выкуплены правительством Бельгии. В настоящее время не сообщается о конкретном количестве таких комплексов.

Артиллерийские системы правительство Бельгии планирует выкупить у одной из фирм, которая некоторое время назад приобрела их у государства. По неофициальной информации, эта коммерческая структура потребовала гораздо более высокую цену, чем уплаченная при покупке.

«До сих пор поставки Бельгии в Украину включали лишь небольшие предметы: боеприпасы, шлемы, бронежилеты и стрелковое оружие. Но после того, как война в восточной части Донбасса заострилась, сразу несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Нидерланды, пообещали поставить тяжелое оборудование. Бельгия сейчас идет по их следам, готовя для доставки пятую партию», — говорится в сообщении.

Как отмечает VRT, Бельгия также посылает в Украину команду криминалистов для идентификации жертв преступлений российской армии. В целях их безопасности это делается в рамках скоординированных усилий Евросоюза. Криминалисты помогут установить, погибли ли жертвы в результате военных преступлений. Такая экспертиза очень важна для будущего суда над военными преступниками.

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