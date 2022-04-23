«Кровавый цирк». Россия готовит провокации на собственной территории — Казанский 23 апреля, 00:23 Цей матеріал також доступний українською Российский флаг (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Блогер и журналист Денис Казанский со ссылкой на данные разведки сообщил, что Российская Федерация готовит провокации на территории собственного государства, чтобы затем в совершенном обвинить Украину.

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В эфире Радио НВ он отметил, что провокации возможны на территории Белгородской, Курской и Брянской областей России:

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«Они пытаются создать впечатление, что якобы сбивают наши самолеты и беспилотники, якобы пытавшиеся бомбить эту территорию, чтобы обвинить Украину в нападении на территорию России. Хотя идет война и Россия наносит удары по нашей территории, поэтому я вообще не вижу ничего удивительного, неестественного в том, что Украина может защищаться и наносить удары по российской территории».

По мнению журналиста, провокации устраивают для того, чтобы пополнить собственные резервы в части личного состава.

«Чтобы мобилизовать россиян на войну, по крайней мере, какую-то часть; вызвать гнев у российских граждан, которые еще не до конца поверили в необходимость войны против Украины, не поддерживают ее. Это единственное, что я могу предположить, потому что многое из того, что делает РФ, не поддается логичным объяснениям. Происходящее после 24 февраля — это просто кровавый цирк», — объяснил Казанский.

Также Служба безопасности Украины призвала украинцев быть особенно осторожными во время Пасхи из-за возможных российских провокаций.

По информации СБУ, российская пропаганда уже неоднократно распространяла заявления о возможных насильственных действиях по поводу верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

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