ВСУ за сутки уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов 24 апреля, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Российский Су-25, сбитый украинскими защитниками, в Киевской области (фото от 21 апреля) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушные Силы продолжает прикрывать наземные войска и наносить потери российским оккупантам. За сутки 23 апреля было поражено 17 воздушных целей:



Видео дня

три самолета ( предварительно, Су-34, Су-35, Су-25);

предварительно, Су-34, Су-35, Су-25); пять крылатых ракет;

девять беспилотников ( вероятно, Орлан-10).

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 177 самолетов, 154 вертолета и 182 беспилотника оперативно-тактического уровня.



ВСУ показали, как сбили два вертолета оккупантов из комплексов Stinger https://www.youtube.com/embed/XWlfd_kyEEw

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.