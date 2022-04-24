ВСУ за сутки уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов
Российский Су-25, сбитый украинскими защитниками, в Киевской области (фото от 21 апреля) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.
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Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушные Силы продолжает прикрывать наземные войска и наносить потери российским оккупантам. За сутки 23 апреля было поражено 17 воздушных целей:
- три самолета (предварительно, Су-34, Су-35, Су-25);
- пять крылатых ракет;
- девять беспилотников (вероятно, Орлан-10).
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 177 самолетов, 154 вертолета и 182 беспилотника оперативно-тактического уровня.
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