ВСУ за сутки уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов

24 апреля, 00:49
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Российский Су-25, сбитый украинскими защитниками, в Киевской области (фото от 21 апреля) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Российский Су-25, сбитый украинскими защитниками, в Киевской области (фото от 21 апреля) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

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В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушные Силы продолжает прикрывать наземные войска и наносить потери российским оккупантам. За сутки 23 апреля было поражено 17 воздушных целей:

Видео дня
  • три самолета (предварительно, Су-34, Су-35, Су-25);
  • пять крылатых ракет;
  • девять беспилотников (вероятно, Орлан-10).
https://www.facebook.com/kpszsu/videos/954045168595654

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 177 самолетов, 154 вертолета и 182 беспилотника оперативно-тактического уровня.

ВСУ показали, как сбили два вертолета оккупантов из комплексов Stinger

https://www.youtube.com/embed/XWlfd_kyEEw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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