ВСУ восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области — командование Юг

24 апреля, 05:16
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Уничтоженная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

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Украинские защитники восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области. Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

В командовании рассказали об оперативной ситуации на юге Украины по состоянию на вечер 23 апреля:

  • попытки штурма российских оккупантов в направлении Александровки и Таврийского не имели успеха, как и попытки занять Николаевку. Украинские защитники отбили атаки противника артиллерийским огнем;
  • подразделения ВСУ с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, оккупанты попали под огонь украинских бойцов в районе Киселевки и отступили в сторону Чернобаевки;
  • потери противника составили 74 человека и 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика;
  • оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар с самолетов Ту-95, три из восьми ракет были сбиты силами украинской ПВО. В результате удара погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок, 18 человек пострадали;
  • корабельная группировка россиян в Черном море насчитывает около 20 единиц, в том числе подводные лодки с ракетами Калибр. Они несут угрозу ракетных ударов почти по всей территории Украины;
  • после 22:00 Россия выпустила в направлении порта Южный крылатые ракеты, которые сбили силы ПВО.
Видео дня
https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7225498880858844

23 апреля в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на временно захваченных территориях в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

19 апреля в ГУР предупреждали, что оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, в Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для «голосования» по созданию псевдореспублики «ХНР», используя типографию в Новой Каховке.

От 500 тыс до 1 млн крымчан ждут прихода ВСУ – Андрей Щекун, Кримська світлиця

https://www.youtube.com/embed/fL-Es7E6wLU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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