ВСУ восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области — командование Юг 24 апреля, 05:16 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области. Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

В командовании рассказали об оперативной ситуации на юге Украины по состоянию на вечер 23 апреля:



попытки штурма российских оккупантов в направлении Александровки и Таврийского не имели успеха, как и попытки занять Николаевку. Украинские защитники отбили атаки противника артиллерийским огнем;

подразделения ВСУ с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, оккупанты попали под огонь украинских бойцов в районе Киселевки и отступили в сторону Чернобаевки;

потери противника составили 74 человека и 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика;

оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар с самолетов Ту-95, три из восьми ракет были сбиты силами украинской ПВО. В результате удара погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок, 18 человек пострадали;

корабельная группировка россиян в Черном море насчитывает около 20 единиц, в том числе подводные лодки с ракетами Калибр. Они несут угрозу ракетных ударов почти по всей территории Украины;

после 22:00 Россия выпустила в направлении порта Южный крылатые ракеты, которые сбили силы ПВО.

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23 апреля в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на временно захваченных территориях в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

19 апреля в ГУР предупреждали, что оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, в Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для «голосования» по созданию псевдореспублики «ХНР», используя типографию в Новой Каховке.

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