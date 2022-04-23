В Украину вернулась почти треть украинцев, которые выехали, спасаясь от войны — МВД 23 апреля, 09:34 Цей матеріал також доступний українською Мужчины возвращаются домой, чтобы защищать Украину (Фото:hromadske)

С начала широкомасштабной войны Украину покинули 3 млн. 640 тыс. украинцев, в то же время вернуться успели уже 1 млн 130 тыс. человек.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил в своем видеообращении глава МВД Денис Монастырский.



"За время войны из Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч, в страну ввезено около 31 тысяч автомобилей гуманитарной помощи", - отметил Монастырский.

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В западных областях на границе со странами Евросоюза действует упрощенный режим въезда-выезда. В то же время в режимную работу возвращаются пограничники из населенных пунктов, которые еще недавно были под оккупацией. Речь идет прежде всего о Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Спасатели продолжают работать над восстановлением городов, добавил Монастырский.

"Ребята и девушки спасли из-под завалов более 1200 человек. Обезвредили более 70 тыс. боеприпасов, в том числе более 2 тыс. авиабомб. Обследовали около 12 тысяч гектаров территорий", - отметил министр.

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