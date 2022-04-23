Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты могут пытаться параллельно организовать свой «коридор» для вывоза людей в Россию — Верещук 23 апреля, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты незаконно вывозят украинцев из Мариуполя в Россию (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Возможна провокация со стороны российских военных — они будут пытаться параллельно устроить свой «гуманитарный коридор» из Мариуполя для вывоза украинцев в Россию, заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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«Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными. Не поддаваться обману и провокациям», — написала Верещук.

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Вице-премьер подчеркнула, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

Эвакуация гражданских в Мариуполе начнется в 12:00. Место сбора — на кольце возле торгового центра Порт-Сити.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.



В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для сдачи в плен военным, делая вид, что это одно и то же.



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