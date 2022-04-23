Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты могут пытаться параллельно организовать свой «коридор» для вывоза людей в Россию — Верещук

23 апреля, 11:15
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Оккупанты незаконно вывозят украинцев из Мариуполя в Россию (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Оккупанты незаконно вывозят украинцев из Мариуполя в Россию (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

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Возможна провокация со стороны российских военных — они будут пытаться параллельно устроить свой «гуманитарный коридор» из Мариуполя для вывоза украинцев в Россию, заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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«Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными. Не поддаваться обману и провокациям», — написала Верещук.

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Вице-премьер подчеркнула, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.

Эвакуация гражданских в Мариуполе начнется в 12:00. Место сбора — на кольце возле торгового центра Порт-Сити.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

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В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

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21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

https://www.youtube.com/watch?v=cwpHg_7cVxQ

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для сдачи в плен военным, делая вид, что это одно и то же.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Эвакуация Гуманитарный коридор Обстрел Мариуполя Оборона Мариуполя Ирина Верещук Война России против Украины

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