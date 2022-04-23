Выпустили десять гранат. РФ в четвертый раз обстреляла Черниговскую область после деоккупации 23 апреля, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Новоселовка, Чернигов (Фото:НВ / Александр Медведев)

Вечером 22 апреля с территории РФ из гранатомета обстреляли украинскую территорию на участке отдела Горск Черниговского пограничного отряда.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка. Пограничные наряды при обстрелах не пострадали.

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«Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, во время двух из трех предыдущих обстрелов российские войска также метили в участок границы близ Сеньковки, но в прошлые разы — из минометов.

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