Ракеты из акватории Каспийского моря. Из-за удара оккупантов по Одессе погибли как минимум шесть человек, среди них — трехмесячный ребенок 23 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе (Фото:НВ)

В результате ракетных ударов, нанесенных оккупантами по Одессе из акватории Каспийского моря, погибли по меньшей мере шесть человек, 18 — получили ранения.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Как сообщает Воздушное командование Юг, крылатые ракеты военные РФ запустили с помощью самолетов стратегической авиации Ту-95.

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«Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х-555 или Х-101), которые наносили удар по городу Одесса, и два БПЛА оперативно-тактического уровня», — заявили там.

В командовании рассказали, что беспилотники, вероятно, осуществляли коррекцию полета ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о как минимум пяти погибших и 18 раненых гражданских.

«Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше… Среди убитых — трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху», — говорится в его Telegram.



UPD 18:35: ГСЧС уточнила, что количество погибших выросло до шести человек.

В субботу, 23 апреля, в городском совете Одессы заявили о нанесении российскими оккупантами ударов по городу. Сообщили о попадании в объекты инфраструктуры.

