Под Изюм перебросили подразделения 64-й омбр РФ, которая совершала военные преступления в Буче 23 апреля, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На пятьдесят девятые сутки войны России против Украины наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения российских оккупантов осуществляют перегруппировку.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании Вагнер численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки Донецкой области для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.



Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается совершение противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них Сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобугском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций ВСУ. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

На Запорожском направлении для усиления своей группировки противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

На Южнобугском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

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