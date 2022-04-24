В Мелитополе оккупанты похитили почетного консула Болгарии — мэр 24 апреля, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Протест в Мелитополе после похищения мэра Ивана Федорова, 12 марта 2022 года (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

В Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире всеукраинского марафона.

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«Похищения носят массовый характер. На сегодняшний день по Украине только моих коллег похитили более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Что касается активистов, бизнесменов — это у оккупантов сплошная практика. Они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения… Несколько часов назад [вечером 23 апреля] стало известно, что в Мелитополе похитили даже почетного консула Болгарии», — сказал он.



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11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. 16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.

Россияне похищают мирных украинцев, среди которых представители власти, активисты, журналисты, священники, и принудительно вывозят граждан Украины на свою территорию. Как сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова, по заявлениям российских СМИ, более 915 тысяч человек принудительно депортированы на территорию страны-агрессора.

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