Украинские защитники на Донбассе за сутки уничтожили более 50 единиц техники оккупантов 23 апреля, 04:08 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за последние сутки на Донбассе было уничтожено более 50 единиц техники российских оккупантов

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Всего за сутки было отбить восемь атак вражеских сил.

За сутки украинские военные уничтожили:

9 танков

3 артиллерийские системы

18 единиц бронированной техники

одну боевую бронированную машину

13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Утром 22 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.

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