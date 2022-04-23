Украинские защитники на Донбассе за сутки уничтожили более 50 единиц техники оккупантов

23 апреля, 04:08
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

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Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за последние сутки на Донбассе было уничтожено более 50 единиц техники российских оккупантов

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Всего за сутки было отбить восемь атак вражеских сил.

За сутки украинские военные уничтожили:

  • 9 танков
  • 3 артиллерийские системы
  • 18 единиц бронированной техники
  • одну боевую бронированную машину
  • 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик
Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/355746239914026
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Утром 22 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.

https://www.youtube.com/watch?v=KDxeSecUxRk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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