Украинские защитники на Донбассе за сутки уничтожили более 50 единиц техники оккупантов
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что за последние сутки на Донбассе было уничтожено более 50 единиц техники российских оккупантов
Война России против Украины — главные события 22 апреля
Всего за сутки было отбить восемь атак вражеских сил.
За сутки украинские военные уничтожили:
- 9 танков
- 3 артиллерийские системы
- 18 единиц бронированной техники
- одну боевую бронированную машину
- 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Утром 22 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.