Под угрозой расстрела. Оккупанты приступили к принудительной мобилизации жителей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей — разведка 23 апреля, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Россияне принудительно мобилизуют на войну жителей оккупированных территорий (Фото:ГУР)

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Как установила украинская разведка, оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях.

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В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

В ГУР отметили, что мобилизационные мероприятия также начаты в отношении молодежи на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

С целью обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсона на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.

В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.

Эти мероприятия проводят несмотря на преимущественно проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.

Россия принудительно мобилизует на войну украинцев с оккупированных с 2014 года территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Россияне используют мобилизованных украинцев как пушечное мясо, бросая их на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.

Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» с Донбасса марионетки Кремля в «ЛДНР» усилили мобилизацию во время войны: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

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