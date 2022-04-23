В воскресенье в Украину приедут глава Госдепа Блинкен и глава Пентагона Остин - Зеленский 23 апреля, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

В Украину в воскресенье, 24 апреля, приедут госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Об этом во время пресс-конференции на центральной станции метро Киева заявил президент Владимир Зеленский.

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«Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли об этом. Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки. У меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность предоставит возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ», — заявил он.

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По словам Зеленского, он будет общаться с американскими чиновниками по поводу необходимого для Украины списка оружия и о темпах его поставок. Он подчеркнул: по его мнению, за последнюю неделю сигналы, месседжи, шаги, сроки и количество вооружения от США улучшились.



Обновлено в 01:50. CNN обратился за комментарием в Госдеп и Пентагон; в Белом доме отказались комментировать потенциальную поездку Блинкена и Остина.



В течение последних трех недель в Украину с визитами приезжала ряд мировых лидеров: премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель, премьеры Испании и Дании.



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