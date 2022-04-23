Во время эвакуации из Мариуполя оккупанты организовали свой «коридор» и вывезли людей в Россию — Андрющенко

23 апреля, 17:26
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Эвакуация жителей Донбасса (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Эвакуация жителей Донбасса (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

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Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты снова сорвали гуманитарный коридор из Мариуполя, параллельно организовав свой для вывоза людей в Россию.

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Об этом он написал в Telegram.

«В 11 часов возле ТЦ Порт-Сити собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что „сейчас будет обстрел“», — говорится в сообщении.

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Так, с применением принуждения в грубой форме люди были разогнаны, а автобусы так и не были поданы.

В то же время, по словам Андрющенко, россияне подали автобусы на точку возле ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации) и начали погрузку.

«После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ „националисты обстреляли точку эвакуации“. То есть очередное вранье», — отметил советник мэра.

https://www.youtube.com/watch?v=cwpHg_7cVxQ&feature=youtu.be

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук предупредила о возможной провокации со стороны российских военных. Она предполагала, что россияне постараются параллельно устроить свой «гуманитарный коридор» из Мариуполя для вывоза украинцев в Россию.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

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