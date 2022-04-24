Россия пытается скрыть последствия санкций Запада — WSJ 24 апреля, 02:44 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российские власти в последние дни перестали публиковать данные по экономике, пытаясь скрыть влияние санкций Запада, введенных за полномасштабное вторжение в Украину, — об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Газета отмечает, что Россия больше не публикует данные о государственном долге, экспорте и импорте, нефтедобыче, Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки, а Госдума работает над законопроектом, запрещающим банкам раскрывать банковскую тайну другим странам.



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В частности, на прошлой недели в министерстве энергетики России, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, объявили, что ограничивают «распространение информации, которая может быть использована для дополнительного давления на российский рынок». После того, как большая часть золотовалютных резервов России попала под санкции, Центробанк прекратил публикацию данных по погашению внешнего долга.

В то же время в России продолжают публиковать такие основные показатели, как инфляция, ВВП и ряд других, но объем релизов сократился.

Действия России означают, что в США и Евросоюзе будут меньше осведомлены о том, как санкции бьют по российской экономике, что может «осложнить поиск новых целей» для следующих раундов санкций, пишет WSJ.

«Они пытаются скрыть экономическую картину… Помимо запретов российских СМИ, теперь это распространилось и на доступ к статистике. Железный занавес поднимается с обеих сторон», — цитирует газета заместительницу главного экономиста Института международных финансов Элину Рыбакову.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Он может включать частичный запрет на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество банков РФ, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

В МВФ прогнозируют, что в 2024 году Россия может вылететь из топ-6 экономик мира, уступив место Индонезии.

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