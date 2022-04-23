Российские войска готовятся к наступлению на Северодонецк — Генштаб 23 апреля, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Российские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк Луганской области.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет», — говорится в сообщении.

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На Волынском и Полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении российская армия продолжает частичную блокировку города Харькова, производит артиллерийские обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

На Южнобугском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производились единичные обстрелы украинских подразделений из ствольной артиллерии.

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