Покруче Чернобаевки. ВСУ уничтожили командный пункт России под Херсоном — Арестович 23 апреля, 00:58 Цей матеріал також доступний українською В уничтоженном командном пункте было около 50 старших российских офицеров — Арестович (Фото:Генштаб ВСУ)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Херсонской области.



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Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину.

«Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», — отметил Арестович.

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Накануне сообщалось, что украинские войска уничтожили склад с топливом и боеприпасами российских оккупантов.

Также Вооруженные силы Украины за последние сутки отразили атаки противника под Харьковом.



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