Признают, что война идет не по плану. Британская разведка проанализировала последние заявления Шойгу
Акция в поддержку Украины перед российским посольством в Варшаве, Польша, 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
В британской разведке считают, что последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу де-факто являются признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину идет не по плану.
Война России против Украины — главные события 22 апреля
В Twitter Министерства обороны Великобритании упоминают недавние слова Шойгу о том, что страна-агрессор «внедряет новые способы ведения боевых действий».
«Хотя это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, нужно время, чтобы поменять тактику, методы и процедуры, а затем внедрить для повышения оперативного эффекта — особенно в том, что касается сухопутной маневренной войны. Таким образом, в промежуточный период, скорее всего, [Россия] продолжит полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления…», — сказано в сообщении ведомства.
Британская разведка прогнозирует, что российские войска, вероятно, и дальше «будут разочарованы своей неспособностью быстро прорвать оборону украинцев».
22 апреля в России назвали цель «второго этапа» войны против Украины: замкомандующего войсками центрального военного округа заявил, что страна-агрессор хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого подчеркнул: в России публично признали, что изначально врали и на самом деле хотели украсть часть территории Украины.
Заявления кремлевского режима о причинах и целях полномасштабной войны России против Украины постоянно меняются.
Например, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире». 15 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — якобы «разгром националистических батальонов».
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