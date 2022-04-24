60-й день войны — главное. Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области, Зеленский помолился за Украину в Софийском соборе 24 апреля, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные едут на передовую в Харьковской области, 23 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Воскресенье, 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны





10:05 Генштаб ВСУ опубликовал всеобщие потери российской армии с 24 февраля по 24 апреля:

личного состава — около 21800 человек ликвидировано,

танков — 873 ед,

боевых бронированных машин — 2238 ед,

артиллерийских систем — 408 ед,

РСЗО — 147 ед,

средства ПВО — 69 ед,

самолетов — 179 ед,

вертолетов — 154 ед,

автомобильной техники — 1557 ед,

корабли / катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 191,

специальная техника — 28,

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

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08:59 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, есть погибший

Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. В частности, они попали в железнодорожную инфраструктуру, погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



08:45 «Мы на светлой стороне, и Господь — с нами». Президент Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и помолился за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и прочел молитву в Софийском соборе в Киеве.



07:35 В 60 км от украинской границы РФ развернула пусковые установки Искандер-М и продолжает наступление на востоке — сводка Генштаба

Российские оккупанты активизировали наступление и штурм на Кураховском, Попаснянском и Северодонецком направлениях. На последнем враг привел понтонные переправы через реку Красна, а под Авдеевкой наращивает систему противовоздушной обороны.



07:22 Оккупанты бросили секретную карту с планами по захвату Киева

Начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал о найденной карте российских оккупантов с планами по атаке на Киев.

Секретная карта россиян, должным образом запакетированная и изготовленная в двух экземплярах, была обнаружена в Вышгородском районе. Она была создана 14 февраля 2022 года, за десять дней до полномасштабного вторжения России в Украину.

«Там указаны именно те города на севере и западе [Киевской области], где и находились российские войска, — ОМОН, росгвардия, СОБР, — и совершали преступления… Бросается в глаза „захват“ Гостомельского аэропорта, строительство там фортификационных сооружений и попытка его удержать. Именно так и было в первые дни, когда ОМОН, СОБР и другие российские спецподразделения пытались захватить Гостомель но наши подразделения Нацгвардии и ВСУ [его] отбили, и нам удалось еще около 15 омоновцев взять в плен… Отдельно на карте были обозначены Академия МВД и Министерство обороны. Такими же фортификационными знаками на этой карте был обозначен аэропорт Жуляны. Дальше к Вишневому с севера на юг все ограждено блокпостами. Спецподразделения должны были контролировать север и запад. Остальное [что планировалось на юге и востоке] на карте не обозначено. [Вероятно], для разных подразделений были созданы разные карты», — рассказал Небитов в эфире телемарафона.



06:24 Южноукраинскую АЭС переименовали в Южноукраинскую, на очереди — город — языковой омбудсмен



«Инициатива о переименовании, в первую очередь, должна исходить от общин. Уверен, местные власти, став на путь деколонизации, должны пересмотреть все названия, которые остались Украине в наследство от советского союза и носят русскоязычный характер», — сказал Кремень.

05:16 ВСУ освободили восемь населенных пунктов в Херсонской области — командование Юг



Украинские защитники восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области. Об этом сообщает Воздушное командование Юг.

В командовании рассказали об оперативной ситуации на юге Украины по состоянию на вечер 23 апреля:

попытки штурма российских оккупантов в направлении Александровки и Таврийского не имели успеха, как и попытки занять Николаевку. Украинские защитники отбили атаки противника артиллерийским огнем;

подразделения ВСУ с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, оккупанты попали под огонь украинских бойцов в районе Киселевки и отступили в сторону Чернобаевки;

потери противника составили 74 человека и 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика;

оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар с самолетов Ту-95, три из восьми ракет были сбиты силами украинской ПВО. В результате удара погибли восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок, 18 человек пострадали;

корабельная группировка россиян в Черном море насчитывает около 20 единиц, в том числе подводные лодки с ракетами Калибр. Они несут угрозу ракетных ударов почти по всей территории Украины;

после 22:00 Россия выпустила в направлении порта Южный крылатые ракеты, которые сбили силы ПВО.

04:40 В Энергодар доставили более 20 тонн гуманитарного груза

В оккупированный Энергодар Запорожской области удалось доставить более 20 тонн груза. Он необходим для жизни города и для работы атомной и тепловой электростанций.

04:04 В Черном море находятся около 20 корабельных группировок России — ОК Юг

В Черном море находятся около 20 корабельных группировок России, в том числе подводные лодки с крылатыми ракетами Калибр, угроза ракетных ударов сохраняется. Об этом заявил офицер Объединенного командования Юг Владислав Назаров.

03:39 Оккупанты взяли в плен членов ОБСЕ в Донецке и Луганске

Россияне взяли в плен ряд членов СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

«Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ», — сказала заместитель посла Британии в ОБСЕ Дейдра Браун.

02:44 Россия пытается скрыть последствия санкций Запада — WSJ

Российские власти в последние дни перестали публиковать данные по экономике, пытаясь скрыть влияние санкций Запада, введенных за полномасштабное вторжение в Украину, — об этом сообщает The Wall Street Journal.

02:14 «Если потеряет связь с реальностью». Зеленский не исключает использование Путиным ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский считает, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди. И он не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на это.

01:34 В Мелитополе оккупанты похитили почетного консула Болгарии — мэр

В Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире всеукраинского марафона:

«Похищения носят массовый характер. На сегодняшний день по Украине только моих коллег похитили более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Что касается активистов, бизнесменов — это у оккупантов сплошная практика. Они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения… Несколько часов назад [вечером 23 апреля] стало известно, что в Мелитополе похитили даже почетного консула Болгарии», — сказал он.

00:49 ВСУ за сутки уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов

В субботу, 23 апреля, подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск сбили 17 вражеских воздушных целей:

три самолета ( предварительно, Су-34, Су-35, Су-25);

предварительно, Су-34, Су-35, Су-25); пять крылатых ракет;

девять беспилотников ( вероятно, Орлан-10).

00:21 Украина на переговорах будет настаивать, чтобы Россию признали спонсором терроризма — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в новом обращении подчеркнул, что после зверств российских оккупантов в Украине мир должен признать Россию спонсором терроризма.

«Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей, но то, что они уже наделали, — точно достаточный аргумент для мира, чтобы в конце концов признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию — террористической организацией. Будем и дальше настаивать на этом в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет», — сказал Зеленский.



00:07 Украинские военные сбили над Одесской областью две российские ракеты в направлении порта Южный

Бойцы зенитного-ракетного подразделения ВСУ сбили над Одесской областью две крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря. Снаряды летели в направлении порта Южный, сообщили в пресс-службе оперативного командования Юг.

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