Украина в переговорах будет настаивать, чтобы Россию признали спонсором терроризма — Зеленский 24 апреля, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский во время пресс-конференции в киевском метро, 23 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении подчеркнул, что после зверств российских оккупантов в Украине мир должен признать Россию спонсором терроризма.

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После ракетного удара России по Одессе, в результате которого погибли восемь человек (среди них трехмесячная девочка) и еще 18 были ранены, глава государства заявил: всех причастных к российскому террору установят, а каждый, кто отдает и выполняет преступные приказы, будет отвечать за каждую смерть, которую причинил.

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«Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей, но то, что они уже наделали, — точно достаточный аргумент для мира, чтобы в конце концов признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию — террористической организацией. Будем и дальше настаивать на этом в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет», — сказал Зеленский.

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