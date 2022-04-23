«Химические или биологические объекты». В минобороны РФ заявили, что США якобы готовят «провокации» в Киеве и Харькове 23 апреля, 12:39 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны РФ заранее готовят оправдание для применения оружия массового поражения (Фото:Минобороны РФ)

В минобороны РФ заявили, что США якобы готовят «провокацию», чтобы обвинить российских военных в том, что они применят в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Как заявляют в минобороны страны-агрессора, якобы наиболее вероятен вариант «провокации на химических и биологических объектах» Харькова и Киева «с жертвами среди населения», а также на Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне.

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В РФ также не исключили применение оружия массового поражения на поле боя, в частности, в Славянске и Краматорске.



На брифинге российского минобороны показали слайд с потенциальными целями «американцев». В фантазиях россиян «натовское» оружие массового поражения угрожает Киеву, Харькову, Мариуполю, Славянску, Краматорску и Запорожской АЭС.



Вот такой слайд показывает Минобороны РФ с вариантами применения оружия массового поражения в Украине / Фото: Минобороны РФ

Поводом для «провокации» в минобороны РФ назвали «успехи России в проведении специальной военной операции».

Цель США, согласно заявлению Москвы, состоит в том, чтобы оказывать давление на Индию и Китай и принудить их к введению санкций против России.

В минобороны РФ возмутились недавними предостережениями США в адрес Кремля о применении оружия массового поражения. В Москве эти заявления назвали «доказательствами» подготовки «провокации США», хотя они были связаны именно с предыдущей угрожающей ядерной риторикой Кремля.

Также в Минобороны РФ заявили, что передача Украине средств защиты от химического оружия якобы является «свидетельством» подготовки «провокации». На самом же деле за время полномасштабной войны РФ против Украины было несколько случаев применения российской стороной ядовитых химических веществ, в частности в Мариуполе, в связи с чем НАТО и предоставило средства, чтобы обезопасить украинских военных от возможных химических атак РФ в будущем.

В России отмечают, что полностью уничтожили свой арсенал химического оружия еще в 2017 году, хотя за последние несколько лет был зафиксирован ряд отравлений, связанных с Кремлем. Так, в 2018 году жертвами умышленного отравления нервно-паралитическим веществом семейства Новичок стал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а в августе 2020-го Новичком также был отравлен лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Кремль все еще отрицает свою причастность к этим событиям.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается создать повод для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО. Он заявил, что это «полностью изменит характер конфликта» и пригрозил последствиями стране-агрессору.



По словам канцлера Германии Олафа Шольца, НАТО готовит радикальные меры в случае применения Россией биологического или химического оружия в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен быть готов к тому, что Россия может использовать ядерное оружие.



Глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. При этом он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.



Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения ядерного оружия Путиным «цена для РФ будет астрономической».

27 февраля Путин поручил перевести силы стратегического сдерживания РФ, включающие ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. США и НАТО резко осудили подобное решение главы Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны.



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