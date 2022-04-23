Даже там, где раньше отменили. По всей Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час 23 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською На Пасху в Украине будет действовать комендантский час (Фото:Pol2days)

Во всех областях Украины в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко со ссылкой на информацию областных военных администраций.



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С 19:00 до 05:00 комендантский час будет введен в следующих областях:

Донецкая

Николаевская

Запорожская

Харьковская

Луганская

Херсонская

В следующих областях и городах комендантский час введут с 23:00 до 05:00:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Житомирская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Киевская

Киев

Кировоградская

Львовская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Также в Украине пройдут онлайн-богослужения.

Фото: Кирилл Тимошенко

Напомним, ранее в ряде областей Украины отменили комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля. Однако позже ограничения ввели снова из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов.

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