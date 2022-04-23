Даже там, где раньше отменили. По всей Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час

23 апреля, 15:42
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На Пасху в Украине будет действовать комендантский час (Фото:Pol2days)

На Пасху в Украине будет действовать комендантский час (Фото:Pol2days)

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Во всех областях Украины в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом сообщил заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко со ссылкой на информацию областных военных администраций.

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С 19:00 до 05:00 комендантский час будет введен в следующих областях:

  • Донецкая
  • Николаевская
  • Запорожская
  • Харьковская
  • Луганская
  • Херсонская

В следующих областях и городах комендантский час введут с 23:00 до 05:00:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Киев
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Также в Украине пройдут онлайн-богослужения.

Кирилл Тимошенко
Фото: Кирилл Тимошенко

Напомним, ранее в ряде областей Украины отменили комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля. Однако позже ограничения ввели снова из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Комендантский час Пасха Война России против Украины

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