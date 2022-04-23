Даже там, где раньше отменили. По всей Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час
На Пасху в Украине будет действовать комендантский час (Фото:Pol2days)
Во всех областях Украины в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет действовать комендантский час.
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Об этом сообщил заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко со ссылкой на информацию областных военных администраций.
С 19:00 до 05:00 комендантский час будет введен в следующих областях:
- Донецкая
- Николаевская
- Запорожская
- Харьковская
- Луганская
- Херсонская
В следующих областях и городах комендантский час введут с 23:00 до 05:00:
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Житомирская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Киев
- Кировоградская
- Львовская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Также в Украине пройдут онлайн-богослужения.
Напомним, ранее в ряде областей Украины отменили комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля. Однако позже ограничения ввели снова из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов.
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