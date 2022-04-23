Каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи. Сейчас заканчивается сбор и эксгумация тел

23 апреля, 10:25
Цей матеріал також доступний українською
Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Поддержи НВ

В Буче завершается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории общины.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом 23 апреля сообщает Бучанский городской голова Федорук Анатолий.

Отмечается, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи, известно о 412 погибших.

Видео дня

"Теперь главная задача, которую поставил перед коммунальщиками — идентифицировать каждого. У морга работает наш Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких", - написал городской голова Анатолий Федорук.

Сообщается, что работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X