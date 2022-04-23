Каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи. Сейчас заканчивается сбор и эксгумация тел 23 апреля, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

В Буче завершается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории общины.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом 23 апреля сообщает Бучанский городской голова Федорук Анатолий.

Отмечается, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи, известно о 412 погибших.

Видео дня

"Теперь главная задача, которую поставил перед коммунальщиками — идентифицировать каждого. У морга работает наш Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких", - написал городской голова Анатолий Федорук.



Сообщается, что работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.