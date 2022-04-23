Каждый третий погибший в Киевской области — из Бучи. Сейчас заканчивается сбор и эксгумация тел
Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)
В Буче завершается сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории общины.
Война России против Украины — главные события 23 апреля
Об этом 23 апреля сообщает Бучанский городской голова Федорук Анатолий.
Отмечается, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи, известно о 412 погибших.
"Теперь главная задача, которую поставил перед коммунальщиками — идентифицировать каждого. У морга работает наш Информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких", - написал городской голова Анатолий Федорук.
Сообщается, что работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.
- Предотвратить новые Бучу и Краматорск. Сложно даже думать о переговорах после зверств РФ, но должен воспользоваться возможностью — Кулеба
- «Это геноцид». Спикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку
- Посетили Бучу и Бородянку. Официальные лица США впервые с начала войны приехали в Украину
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.