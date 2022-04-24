Угроза ракетных ударов остается. В Черном море находятся около 20 кораблей России, в том числе подлодки с ракетами Калибр — ОК Юг 24 апреля, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Российская подлодка класса Кило в проливе Дарданеллы, 12 февраля 2022 года (Фото:скриншот видео / REUTERS)

В Черном море находятся около 20 корабельных группировок России, в том числе подводные лодки с крылатыми ракетами Калибр. Об этом заявил офицер Объединенного командования Юг Владислав Назаров, сообщает Суспільне.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Назаров заявил, что угроза ракетного удара сохраняется.



Во время вечернего обращения 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже по отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но у страны-агрессора остаются ракеты и она может продолжать ракетный террор против украинских граждан.



Видео дня

Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек (среди них трехмесячный ребенок), по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты были уничтожены.

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Вечером украинские военные сбили над Одесской областью еще две крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря.

Ранее издание The Times сообщало, что Россия может использовать по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины.

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